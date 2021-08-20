ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом"
Фото: твиттер ПСЖ
В стартовом матче 3-го тура французской Лиги 1 ПСЖ добыл победу над "Брестом".
Благодаря победе ПСЖ возглавил турнирную таблицу чемпионата.
"Брест" - ПСЖ 2:4
Голы: Эррера, 23 - 0:1, Мбаппе, 36 - 0:2, Онора, 42 - 1:2, Гуйе, 73 - 1:3, Мунье, 85 - 2:3, Ди Мария, 90 - 2:4
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Шардонне, Брассье, Уронен, Белькебла (Маньетти, 74), Февр, Мбок, Мунье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74).
ПСЖ: Навас, Хакими, Кимпембе, Керер, Диалло, Эррера, Верратти (Дракслер, 72), Вейналдум, Гуйе, Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 81).
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|28
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|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
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|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13