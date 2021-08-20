ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом"

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ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом"Фото: твиттер ПСЖ

В стартовом матче 3-го тура французской Лиги 1 ПСЖ добыл победу над "Брестом".

Благодаря победе ПСЖ возглавил турнирную таблицу чемпионата.

"Брест" - ПСЖ 2:4

Голы: Эррера, 23 - 0:1, Мбаппе, 36 - 0:2, Онора, 42 - 1:2, Гуйе, 73 - 1:3, Мунье, 85 - 2:3, Ди Мария, 90 - 2:4

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Шардонне, Брассье, Уронен, Белькебла (Маньетти, 74), Февр, Мбок, Мунье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74).

ПСЖ: Навас, Хакими, Кимпембе, Керер, Диалло, Эррера, Верратти (Дракслер, 72), Вейналдум, Гуйе, Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 81).

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