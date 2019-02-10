ПСЖ на замену Неймару рассматривает двух звезд испанской Примеры

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ПСЖ на замену Неймару рассматривает двух звезд испанской Примеры

ПСЖ готовится к варианту с возможным уходом Неймара в другой клуб.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, основным кандидатом на замену бразильца является нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Отмечается, что альтернативой Гризманну клуб рассматривает игрока "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

На счету Гризманна в этом сезоне 17 голов и 10 ассистов в 32 матчах. Коутиньо провел 32 игры, в которых отметился 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Напомним, что по слухам в услугах Неймара заинтересован мадридский "Реал".

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