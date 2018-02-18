ПСЖ нацелился на бывшего защитника "Спартака"

Теги маркос рохопсжманчестер юнайтед

ПСЖ нацелился на бывшего защитника "Спартака"Французский ПСЖ нацелился на защитника английского "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижане планируют предпринять попытки подписать 27-летнего бека "красных дьяволов" уже ближайшим летом. Однако препятствием на пути переезда аргентинца на "Парк де Пренс" может стать нежелание "Юнайтед" расставаться со своим игроком.

В нынешнем сезоне Рохо сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ активировал пункт о выкупе Мбаппе. | soccernews.ru

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