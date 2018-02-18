ПСЖ нацелился на бывшего защитника "Спартака"

Французский ПСЖ нацелился на защитника английского "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижане планируют предпринять попытки подписать 27-летнего бека "красных дьяволов" уже ближайшим летом. Однако препятствием на пути переезда аргентинца на "Парк де Пренс" может стать нежелание "Юнайтед" расставаться со своим игроком.

В нынешнем сезоне Рохо сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ активировал пункт о выкупе Мбаппе. | soccernews.ru