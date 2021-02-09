ПСЖ нацелился на Де Хеа

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа, сообщает Todofichajes.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены нынешнему первому номеру команды Кейлору Навасу.

В нынешнем сезоне 30-летний Де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах и пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ поспорят за форварда "Интера". | http://soccernews.ru