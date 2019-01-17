ПСЖ нацелился на двух игроков "Зенита"

ПСЖ проявляет интерес к полузащитникам "Зенита" Клаудио Маркизио и Леандро Паредес, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, парижский клуб намерен приобрести центрального хавбека в зимнее трансферное окно. Приоритетом для ПСЖ является Паредес, но им также интересуется "Челси". Поэтому Маркизио является альтернативным вариантом.

В нынешнем сезоне 32-летний Маркизио провел 14 матчей за "Зенит" во всех турнирах и забил два гола. На счету 24-летнего Паредеса четыре мяча и четыре голевых паса в 22 поединках.

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