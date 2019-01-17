ПСЖ нацелился на двух игроков "Зенита"
ПСЖ проявляет интерес к полузащитникам "Зенита" Клаудио Маркизио и Леандро Паредес, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, парижский клуб намерен приобрести центрального хавбека в зимнее трансферное окно. Приоритетом для ПСЖ является Паредес, но им также интересуется "Челси". Поэтому Маркизио является альтернативным вариантом.
В нынешнем сезоне 32-летний Маркизио провел 14 матчей за "Зенит" во всех турнирах и забил два гола. На счету 24-летнего Паредеса четыре мяча и четыре голевых паса в 22 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|20
|14