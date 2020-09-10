ПСЖ нацелился на экс-форварда "Милана"
Бывший нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру во Франции.
27-летний итальянец хочет покинуть "Шанхай Шенхуа" - этим намерен воспользоваться ПСЖ.
Конкуренцию парижанам составят "Рома" и мадридский "Атлетико".
Рыночная стоимость Эль-Шаарави оценивается в 12 миллионов евро.
В составе "Шанхай Шенхуа" форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
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