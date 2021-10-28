ПСЖ нацелился на форварда "Лидса"

Фото инстаграм Рафиньи Диаса

Нападающий "Лидса" Рафинья Диас может продолжить карьеру во Франции, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 24-летний футболист интересен ПСЖ, который присматривает варианты усиления атаки на случай ухода из команды Килиана Мбаппе.

Рыночная стоимость бразильского форварда оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Рафинья сыграл за "Лидс" 8 матчей и забил 3 гола. У него уже есть опыт выступлений в Лиге 1 - в кампании 2019/20 он защищал цвета "Ренна".

Не пропустите: Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности. | http://soccernews.ru