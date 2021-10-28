ПСЖ нацелился на форварда "Лидса"
Нападающий "Лидса" Рафинья Диас может продолжить карьеру во Франции, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, 24-летний футболист интересен ПСЖ, который присматривает варианты усиления атаки на случай ухода из команды Килиана Мбаппе.
Рыночная стоимость бразильского форварда оценивается в 32 миллиона евро.
В текущем сезоне Рафинья сыграл за "Лидс" 8 матчей и забил 3 гола. У него уже есть опыт выступлений в Лиге 1 - в кампании 2019/20 он защищал цвета "Ренна".
Не пропустите: Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Аякс" продлил контракт с основным защитником
-
ПСЖ нацелился на форварда "Лидса"
-
"Спартак" с юмором отреагировал на позорное поражение "Баварии" в Кубке Германии
-
"Барселона" определилась с основным кандидатом на замену Куману
-
Главные новости дня: 27 октября
-
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Погба
-
"Милан" продлил контракт с основным защитником
-
Куман высказался о провале "Барселоны" в матче с "Райо Вальекано"
-
"Барселона" уволила Кумана
-
Футболист "Манчестер Юнайтед" рассказал о проблемах внутри команды
-
"Барселона" пока не уволит Кумана
-
"Спартак" близок к покупке полузащитника тульского "Арсенала"
-
"Лестер" с трудом прошел "Брайтон" в Кубке Лиги
-
"Реал" не смог обыграть "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
"Ницца" и "Марсель" сыграли вничью в перенесенном матче Лиги 1
-
"Фиорентина" Кокорина проиграла "Лацио"
-
"Рома" Моуринью одержала волевую победу над "Кальяри"
-
"Манчестер Сити" сенсационно вылетел из Кубка Лиги
-
"Интер" уверенно победил "Эмполи" в Серии А
-
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вышли в 5-й раунд Кубка Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18