ПСЖ нацелился на форварда "Лиона"
Нападающий "Лиона" Мемфис Депай попал в сферу интересов ПСЖ.
Как сообщает Transfermarketweb, парижане попытаются подписать 26-летнего голландца предстоящим летом. При этом "Лион" намерен сохранить игрока в клубе.
Контракт Депая с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 44 миллиона евро.
В этом сезоне на счету Депая 14 забитых мячей и два ассиста в 18 играх.
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