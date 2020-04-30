ПСЖ нацелился на форварда "Лиона"

Теги псжлионмемфис депайтрансферы

ПСЖ нацелился на форварда "Лиона"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Transfermarketweb, парижане попытаются подписать 26-летнего голландца предстоящим летом. При этом "Лион" намерен сохранить игрока в клубе.

Контракт Депая с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 44 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Депая 14 забитых мячей и два ассиста в 18 играх.

Читайте также: "Атлетико" сделал выгодное предложение Кавани. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" принял решение о будущем Соболева

"Спартак" принял решение о будущем Соболева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов