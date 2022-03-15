ПСЖ нацелился на форварда "Милана"

Фото инстаграм Рафаэла Леау

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау заинтересовал ПСЖ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за игрока 70 миллионов евро.

Самому португальцу предлагают зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

Пока сделка маловероятна из-за нежелания самого футболиста менять команду, однако переговоры продолжаются.

В текущем сезоне 22-летний Леау сыграл за "Милан" 32 матча, забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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