ПСЖ нацелился на французского хавбека из АПЛ

Теги псжуотфордабдулай дукуре

ПСЖ нацелился на французского хавбека из АПЛ

ПСЖ интересуется полузащитником "Уотфорда" Абдулайе Дукуре, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ливерпуля". "Уотфорд" оценивает игрока в 40 миллионов евро.

25-летний Дукуре перешел в "Уотфорд" в 2016 году из "Ренна" за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

Не пропустите: Стал известен бюджет ПСЖ на зимние трансферы. | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов