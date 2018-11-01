ПСЖ нацелился на французского хавбека из АПЛ

ПСЖ интересуется полузащитником "Уотфорда" Абдулайе Дукуре, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Арсенала" и "Ливерпуля". "Уотфорд" оценивает игрока в 40 миллионов евро.

25-летний Дукуре перешел в "Уотфорд" в 2016 году из "Ренна" за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

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