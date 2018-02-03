ПСЖ нацелился на голкипера "Ромы"

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ПСЖ нацелился на голкипера "Ромы"

Вратарь "Ромы" Алиссон Бекер попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Football Italia, парижане попытаются подписать голкипера в летнее трансферное окно. Ориентировочная сумма трансфера составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Алиссон провел 32 матча, из них в 13 отстоял на ноль.

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