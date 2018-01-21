ПСЖ нацелился на Гвардиолу

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ПСЖ нацелился на ГвардиолуФранцузский ПСЖ нацелился на главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, информирует Mirror.

По сведениям издания, парижане будут готовы дождаться окончания следующего сезона, когда у 47-летнего специалиста истечет срок действия контракта с "горожанами", и предложить ему более выгодное в финансовом плане соглашение.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Лиона". | soccernews.ru

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