ПСЖ нацелился на Гвардиолу

Французский ПСЖ нацелился на главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, информирует Mirror.

По сведениям издания, парижане будут готовы дождаться окончания следующего сезона, когда у 47-летнего специалиста истечет срок действия контракта с "горожанами", и предложить ему более выгодное в финансовом плане соглашение.