ПСЖ нацелился на хавбека "Челси"

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ПСЖ нацелился на хавбека "Челси"

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, в трансфере 24-летнего француза заинтересован спортивный директор парижан Леонардо, который знаком с игроком по работе в "Милане".

Отмечается, что в услугах Бакайоко также заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Бакайоко на правах аренды выступал за "Милан". На его счету один гол и один ассист в 42 играх.

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