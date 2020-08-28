ПСЖ нацелился на хавбека "Интера"

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ПСЖ нацелился на хавбека "Интера"

ПСЖ проявляет предметный интерес к хавбеку миланского "Интера" Марцело Брозовичу, пишет Le10Sport.

По информации источника, представители парижан уже вели диалог с агентом хорватского полузащитника.

Футболисту в ноябре исполнится 28 лет. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Брозович сыграл за "Интер" 46 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

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