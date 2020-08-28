ПСЖ нацелился на хавбека "Интера"
ПСЖ проявляет предметный интерес к хавбеку миланского "Интера" Марцело Брозовичу, пишет Le10Sport.
По информации источника, представители парижан уже вели диалог с агентом хорватского полузащитника.
Футболисту в ноябре исполнится 28 лет. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Брозович сыграл за "Интер" 46 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17