ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Insidefutbol.

По информации ресурса, клубы уже обсуждали возможность трансфера. Однако отметим, что футболист всем доволен в "Лацио" и в ближайшее время не собирается покидать клуб.

Также в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Читайте также: "Манчестер Сити" хочет купить Милинковича-Савича. | http://soccernews.ru