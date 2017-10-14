ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"

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ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Insidefutbol.

По информации ресурса, клубы уже обсуждали возможность трансфера. Однако отметим, что футболист всем доволен в "Лацио" и в ближайшее время не собирается покидать клуб.

Также в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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