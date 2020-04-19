ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"

Теги псжлациоадам марушичтрансферы

ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"

Парижский ПСЖ проявляет интерес к черногорскому полузащитнику "Лацио" Адаму Марушичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек привлекает парижан своей универсальностью. Он может сыграть на обоих флангах полузащиты и в обороне.

В нынешнем сезоне 27-летний Марушич провел за "Лацио" 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на хавбека "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок

"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов