ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"

Парижский ПСЖ проявляет интерес к черногорскому полузащитнику "Лацио" Адаму Марушичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек привлекает парижан своей универсальностью. Он может сыграть на обоих флангах полузащиты и в обороне.

В нынешнем сезоне 27-летний Марушич провел за "Лацио" 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на хавбека "Милана". | http://soccernews.ru