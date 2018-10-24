ПСЖ нацелился на хавбека "Милана"

Теги псжфранк кессьемилан

ПСЖ нацелился на хавбека "Милана"ПСЖ нацелился на полузащитника "Милана" Франка Кессье, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, перебраться на "Парк де Пренс" 21-летний хавбек "россонери" вполне может уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Кессье забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Милан". Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним,  ПСЖ может обновить трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru

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