ПСЖ нацелился на хавбека "Реала"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к японскому полузащитнику мадридского "Реала" Такефусе Кубо, сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести хавбека будет непросто, так как "Реал" не планирует его продавать. Сам японец также не намерен менять клуб. Сумма отступных в контракте Кубо составляет 250 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Кубо выступает за "Мальорку" на правах аренды. Хавбек провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.