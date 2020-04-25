ПСЖ нацелился на хавбека "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини стал трансферной целью ПСЖ, утверждает Sky Sport Italia.

По информации источника, парижане рассматривают вариант с приобретением 23-летнего хавбека грядущим летом.

В контракте итальянца прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Пеллегрини сыграл за "Рому" 24 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.

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