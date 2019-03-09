ПСЖ нацелился на хавбека "Спартака"

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ПСЖ нацелился на хавбека "Спартака"

Хавбеком "Спартака" Фернандо заинтересовался европейский топ-клуб.

По сведениям Le10sport, приобрести 27-летнего бразильца за 20 миллионов евро намерен французский ПСЖ, который испытывает недостаток в игроках середины поля.

Соглашение Фернандо с "красно-белыми" действует до лета 2021 года. В этом сезоне на счету игрока один гол и три ассиста в 20 играх.

Напомним, что зимой ПСЖ приобрел Леандро Паредеса у "Зенита".

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