ПСЖ нацелился на хавбека "Спартака"
Хавбеком "Спартака" Фернандо заинтересовался европейский топ-клуб.
По сведениям Le10sport, приобрести 27-летнего бразильца за 20 миллионов евро намерен французский ПСЖ, который испытывает недостаток в игроках середины поля.
Соглашение Фернандо с "красно-белыми" действует до лета 2021 года. В этом сезоне на счету игрока один гол и три ассиста в 20 играх.
Напомним, что зимой ПСЖ приобрел Леандро Паредеса у "Зенита".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Ахмат
|18
|23
|9
|Арсенал Тула
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11