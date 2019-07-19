ПСЖ нацелился на хавбека "Ювентуса"

ПСЖ проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ювентуса" Блезу Матюиди, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, парижский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ уже начал переговоры о переходе игрока. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

32-летний Матюиди ранее уже выступал за ПСЖ на протяжении семи летом, а в 2017 году перешел в "Ювентус" за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне француз провел за туринский клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен игроками с участием Неймара. | http://soccernews.ru