ПСЖ нацелился на игрока "Милана"
ПСЖ нацелился на полузащитника "Милана" Франка Кессье, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации ресурса, французский гранд готов заплатить за 21-летнего ивуарийца 30 миллионов евро.
Также на игрока претендует китайский "Бэйцзин Гоань", который предлагает ему более выгодные условия контракта, нежели парижане.
Отметим, что права на Кессье по-прежнему принадлежат "Аталанте", но "Милан" обязан выкупить его трансфер до следующего лета за 24 миллиона евро.
В этом сезоне хавбек сыграл за "россонери" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
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|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8