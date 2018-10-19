ПСЖ нацелился на игрока "Милана"

ПСЖ нацелился на полузащитника "Милана" Франка Кессье, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, французский гранд готов заплатить за 21-летнего ивуарийца 30 миллионов евро.

Также на игрока претендует китайский "Бэйцзин Гоань", который предлагает ему более выгодные условия контракта, нежели парижане.

Отметим, что права на Кессье по-прежнему принадлежат "Аталанте", но "Милан" обязан выкупить его трансфер до следующего лета за 24 миллиона евро.

В этом сезоне хавбек сыграл за "россонери" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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