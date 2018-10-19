ПСЖ нацелился на игрока "Милана"

1 Теги миланпсжбэйцзин гоаньфранк кессье

ПСЖ нацелился на игрока "Милана"

ПСЖ нацелился на полузащитника "Милана" Франка Кессье, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, французский гранд готов заплатить за 21-летнего ивуарийца 30 миллионов евро.

Также на игрока претендует китайский "Бэйцзин Гоань", который предлагает ему более выгодные условия контракта, нежели парижане.

Отметим, что права на Кессье по-прежнему принадлежат "Аталанте", но "Милан" обязан выкупить его трансфер до следующего лета за 24 миллиона евро.

В этом сезоне хавбек сыграл за "россонери" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: ПСЖ определился с заменой для Неймара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Генич

хуёв мешку,а не Кессье,ещё и за 30 лямов

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов