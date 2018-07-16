ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма"
ПСЖ нацелился на защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, информирует Le 10 Sport.
По сведениям источника, парижане пока не делали конкретных предложений ни "шпорам", ни самому 28-летнему беку. Однако ожидается, что уже в ближайшее время чемпионы Франции будут готовы предпринять попытки подписать игрока.
В прошлом сезоне Роуз сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Тоттенхэм".
Напомним, вчера ПСЖ уступил клубу третьего французского дивизиона. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
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|31