ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма"

ПСЖ нацелился на защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, парижане пока не делали конкретных предложений ни "шпорам", ни самому 28-летнему беку. Однако ожидается, что уже в ближайшее время чемпионы Франции будут готовы предпринять попытки подписать игрока.

В прошлом сезоне Роуз сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, вчера ПСЖ уступил клубу третьего французского дивизиона. | soccernews.ru