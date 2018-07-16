ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма"

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ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма"ПСЖ нацелился на защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, парижане пока не делали конкретных предложений ни "шпорам", ни самому 28-летнему беку. Однако ожидается, что уже в ближайшее время чемпионы Франции будут готовы предпринять попытки подписать игрока.

В прошлом сезоне Роуз сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, вчера ПСЖ уступил клубу третьего французского дивизиона. | soccernews.ru

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