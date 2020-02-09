ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма", который поссорился с Моуринью

Теги псжтоттенхэмдэнни роузтрансферы

ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма", который поссорился с Моуринью

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, парижский клуб будет следить за футболистом до окончания сезона-2019/2020. Трансфер может состояться летом, так как у игрока произошел конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью. Из-за этого Роуз в январе перешел в "Ньюкасл" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 29-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Перес разработал план трансфера Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мамаев пожаловался на преследования неадекватной женщины

Мамаев пожаловался на преследования неадекватной женщины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов