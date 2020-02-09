ПСЖ нацелился на игрока "Тоттенхэма", который поссорился с Моуринью

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, парижский клуб будет следить за футболистом до окончания сезона-2019/2020. Трансфер может состояться летом, так как у игрока произошел конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью. Из-за этого Роуз в январе перешел в "Ньюкасл" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 29-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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