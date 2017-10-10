ПСЖ нацелился на ключевого хавбека "Челси"

Французский ПСЖ нацелился на ключевого полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует football.fr.

По сведениям источника, 26-летний хавбек "аристократов" стал следующей трансферной целью парижан. Предпринять попытки заполучить игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 70 миллионов евро, "красно-синие" намерены уже в летнее трансферное окно.

Отметим, что альтернативой Канте в ПСЖ рассматривают Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии".

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