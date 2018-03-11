ПСЖ нацелился на ключевого хавбека "Челси"

Французский ПСЖ нацелился на ключевого полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует Telefoot.

По сведениям источника, 26-летний хавбек "аристократов" рассматривается парижанами в качестве замены своему ветерану Тьяго Мотте. Другой потенциальной альтернативой итальянцу в клубе определили Фабиньо из "Монако".

Напомним, летом ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru