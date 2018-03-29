ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ нацелился на основного голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане вполне могут предпринять попытки подписать 27-летнего вратаря "красных дьяволов" уже этим летом. Сам игрок, как ожидается, вполне будет готов рассмотреть возможное предложение из Франции, так как разочаровался в спортивном проекте своего клуба.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 28 мячей в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ готов потратить на нового форварда 150 миллионов евро. | soccernews.ru