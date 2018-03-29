ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги псжманчестер юнайтеддавид де хеа

ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед"ПСЖ нацелился на основного голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане вполне могут предпринять попытки подписать 27-летнего вратаря "красных дьяволов" уже этим летом. Сам игрок, как ожидается, вполне будет готов рассмотреть возможное предложение из Франции, так как разочаровался в спортивном проекте своего клуба.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 28 мячей в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ готов потратить на нового форварда 150 миллионов евро. | soccernews.ru

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