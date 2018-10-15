ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедпсждавид де хеа

ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, парижане заинтересованы в покупке вратаря "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Французский клуб хочет воспользоваться тем, что "МЮ" пока не может договориться с испанцем о продлении контракта, который истекает в 2019 году.

Не пропустите: Де Хеа спокоен по поводу продления контракта с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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