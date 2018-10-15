ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, парижане заинтересованы в покупке вратаря "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Французский клуб хочет воспользоваться тем, что "МЮ" пока не может договориться с испанцем о продлении контракта, который истекает в 2019 году.

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