ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Реала"
ПСЖ нацелился на ключевого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса, информирует Calciomercato.
Так, по сведениям источника, парижане рассматривают 28-летнего хавбека "сливочных" в качестве одной из своих приоритетных трансферных целей на следующее лето.
В текущем сезоне Кроос сыграл 11 матчей за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2022-го года.
Напомним, ПСЖ определил еще одного кандидата на замену Неймара. | soccernews.ru
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