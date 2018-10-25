ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Реала"

ПСЖ нацелился на ключевого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, парижане рассматривают 28-летнего хавбека "сливочных" в качестве одной из своих приоритетных трансферных целей на следующее лето.

В текущем сезоне Кроос сыграл 11 матчей за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2022-го года.