ПСЖ нацелился на Коутиньо

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ПСЖ нацелился на Коутиньо

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Telefoot.

По информации ресурса, мерсисайдцы требуют за футболиста около 100 миллионов евро. Соглашение бразильца с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Коутиньо сыграл 36 поединков, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

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