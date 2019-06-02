ПСЖ нацелился на Кулибали
ПСЖ проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Telefoot.
По сведениям издания, парижский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и считают его приоритетным вариантом для усиления линии обороны. Впрочем, купить Кулибали будет сложно, так как "Наполи" требует за него 180 миллионов евро. Также сенегалец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17