ПСЖ нацелился на Кулибали

ПСЖ проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, парижский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и считают его приоритетным вариантом для усиления линии обороны. Впрочем, купить Кулибали будет сложно, так как "Наполи" требует за него 180 миллионов евро. Также сенегалец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

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