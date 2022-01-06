ПСЖ нацелился на лидера "Лиона"
Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета привлёк внимание ПСЖ, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приобретением 24-летнего футболиста в ближайшее межсезонье.
На приглашении бразильского хавбека настаивает его соотечественник - спортивный директор ПСЖ Леонардо.
В текущем сезоне Пакета сыграл за ПСЖ 22 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|Бордо
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|Нант
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