ПСЖ нацелился на лидера "Ювентуса"

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ПСЖ нацелился на лидера "Ювентуса"

ПСЖ хочет купить ведущего защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, парижский клуб уже контактировал с агентами звёздного итальянца.

ПСЖ приступил к поиску вариантов усиления обороны после неудачи в переговорах по трансферу Маттейса де Лигта из "Аякса".

В минувшем сезоне Бонуччи сыграл за "Ювентус" 41 матч, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт 32-летнего центрбека со "старой синьорой" рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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