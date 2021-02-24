ПСЖ нацелился на Льориса

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ПСЖ нацелился на Льориса

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому вратарю "Тоттенхэма" Уго Льорису, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Контракт Льориса с "Тоттенхэмом" истекает летом 2022 года, поэтому английский клуб вполне может согласиться продать вратаря. Если сделка состоится, то лондонцы попробуют купить голкипера "Бернли" Ника Поупа, который оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 34-летний Льорис провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах и пропустил 37 голов.

28-летнего Поуп принял участие в 25 поединках, в которых пропустил 26 мячей.

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