ПСЖ нацелился на лучшего игрока Чемпионшипа

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ПСЖ нацелился на лучшего игрока Чемпионшипа

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает The Times, парижане летом попытаются заполучить игрока, которого признали лучшим футболистом Чемпионшипа текущего сезона. Ориентировочная сумма трансфера составляет 57 миллионов евро.

В этом сезоне Сессеньон провел 49 матчей, забил 15 голов и отдал 6 ассистов.

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