ПСЖ нацелился на лучшего молодого игрока Европы-2016



ПСЖ проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Баварии" Ренату Санчешу, сообщает RMC.

По сведениям издания, французский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста и хочет приобрести его летом.

Напомним, что в 2016 году Санчеш получил премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку Европы.

21-летний Санчеш выступает за "Баварию" с 2016 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 42 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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