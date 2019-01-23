ПСЖ нацелился на лучшего молодого игрока Европы-2016
ПСЖ проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Баварии" Ренату Санчешу, сообщает RMC.
По сведениям издания, французский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста и хочет приобрести его летом.
Напомним, что в 2016 году Санчеш получил премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку Европы.
21-летний Санчеш выступает за "Баварию" с 2016 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 42 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11