ПСЖ нацелился на молодого таланта "Аякса"
ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Донни ван де Беку, сообщает Get French Football News.
По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. "Аякс" оценивает игрока в 20 миллионов евро. Ван де Бек в составе ПСЖ может заменить Адриана Рабьо, который покинет клуб летом. Также ван де Бек входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Ромы".
В нынешнем сезоне 21-летний ван де Бек провел за "Аякс" 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|48
|2
|Аякс
|17
|46
|3
|Фейеноорд
|17
|36
|4
|Утрехт
|17
|28
|5
|Витесс
|17
|26
|6
|Хераклес
|17
|26
|7
|АЗ
|17
|25
|8
|ВВВ Венло
|17
|23
|9
|Фортунна Ситтард
|17
|20
|10
|Херенвен
|17
|20
|11
|АДО Ден Хааг
|17
|20
|12
|Виллем II
|17
|19
|13
|Эммен
|17
|17
|14
|Эксельсиор
|17
|16
|15
|Гронинген
|17
|15
|16
|Зволле
|17
|15
|17
|НАК Бреда
|17
|15
|18
|Де Графсхап
|17
|12