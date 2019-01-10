ПСЖ нацелился на молодого таланта "Аякса"

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ПСЖ нацелился на молодого таланта "Аякса"

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Донни ван де Беку, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. "Аякс" оценивает игрока в 20 миллионов евро. Ван де Бек в составе ПСЖ может заменить Адриана Рабьо, который покинет клуб летом. Также ван де Бек входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Ромы". 

В нынешнем сезоне 21-летний ван де Бек провел за "Аякс" 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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