ПСЖ нацелился на очередного бразильца

Теги псжуотфордришарлисон андраде

ПСЖ нацелился на очередного бразильцаПСЖ нацелился на вингера "Уотфорда" Ришарлисона, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, парижане готовы составить конкуренцию лондонским "Челси" и "Арсеналу" в борьбе за 20-летнего бразильца, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Уотфорд".

Напомним, Погба готов перейти в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов