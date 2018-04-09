ПСЖ нацелился на очередного бразильца

ПСЖ нацелился на вингера "Уотфорда" Ришарлисона, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, парижане готовы составить конкуренцию лондонским "Челси" и "Арсеналу" в борьбе за 20-летнего бразильца, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Уотфорд".

Напомним, Погба готов перейти в ПСЖ. | soccernews.ru