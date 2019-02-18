ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Арсенала"

ПСЖ проявляет интерес к французскому полузащитнику "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает The Express.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" оценивают игрока не менее, чем в 70 миллионов евро.

19-летний Гендузи перешел в "Арсенал" прошлым летом из "Лорьяна" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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