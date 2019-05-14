ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Аякса"

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ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Аякса"

Вингер "Аякса" Давид Нерес может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Insidefutbol, в трансфере 22-летнего бразильца заинтересован ПСЖ, который уже приступил к переговорам с агентом игрока.

Контракт Нереса с амстердамским клубом действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В этом сезоне Нерес провел 50 игр, в которых отметился 12 голами и 13 ассистами.

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