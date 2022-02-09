ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Лиона"

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ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Лиона"

Фото: инстаграм Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Лиона" Лукасу Пакета, сообщает журналист Адриена Гренье в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок также заинтересован в переходе в ПСЖ.

В нынешнем сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" 26 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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