ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Ромы"

Парижский ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику римской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Интера" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 24-летний Пеллегрини провел за "Рому" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ намерен купить защитника "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru