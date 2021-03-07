ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Ромы"

Теги псжромамануэль пеллегринитрансферы

ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Ромы"

Парижский ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику римской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Интера" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 24-летний Пеллегрини провел за "Рому" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ намерен купить защитника "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома

"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов