ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма"
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. ПСЖ планирует арендовать или купить хавбека. Ранее от трансфера Алли отказался мадридский "Реал".
24-летний Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 223 матча во всех турнирах, забил 62 гола и отдал 55 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18