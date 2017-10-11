ПСЖ нацелился на Пеллегри

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ПСЖ нацелился на Пеллегри

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Il Secolo XIX.

По информации ресурса, 16-летний футболист дал понять, что в ближайшие два года не планирует покидать клуб.

В текущем сезоне Пеллегри провел 4 матча и забил два гола.

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