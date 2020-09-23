ПСЖ нацелился на полузащитника "Челси"

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ПСЖ нацелился на полузащитника "Челси"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. "Челси" готов расстаться с игроком, так как на него не рассчитывает главный тренер Фрэнк Лэмпард.

26-летний Бакайоко выступает за "Челси" с 2017 года. В прошлом сезоне хавбек выступал за "Монако" на правах аренды, провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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