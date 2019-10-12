ПСЖ нацелился на полузащитника "Наполи"

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ПСЖ нацелился на полузащитника "Наполи"

ПСЖ заинтересован в трансфере хавбека "Наполи" Петра Зелински, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, парижане намерены воспользоваться нежеланием поляка продлевать контракт со своим нынешним клубом.

Поскольку действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году, неаполитанцы будут вынуждены рассматривать предложения по игроку уже следующим летом.

В текущем сезоне 25-летний Зелински сыграл за "Наполи" 8 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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