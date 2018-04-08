ПСЖ нацелился на Салаха

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ПСЖ нацелился на Салаха

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах попал на радары ПСЖ.

Как сообщает Le 10 Sport, парижане готовы ради трансфера египтянина продать своего форварда Эдинсона Кавани.

Напомним, что главным претендентом на Салаха считается "Реал". Сумма трансфера игрока может достичь 200 миллионов евро.

Читайте также: Перес готов отдать за Салаха 100 миллионов евро и одного из ведущих хавбеков "Реала". | http://soccernews.ru

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