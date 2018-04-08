ПСЖ нацелился на Салаха

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах попал на радары ПСЖ.

Как сообщает Le 10 Sport, парижане готовы ради трансфера египтянина продать своего форварда Эдинсона Кавани.

Напомним, что главным претендентом на Салаха считается "Реал". Сумма трансфера игрока может достичь 200 миллионов евро.

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