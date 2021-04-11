ПСЖ нацелился на Салаха

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ПСЖ нацелился на СалахаФото сайт "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Téléfoot, представители парижан уже контактировали с агентами 28-летнего египтянина.

Соглашение Салаха с клубом рассчитано до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Салаха 28 голов и 4 ассиста в 43 матчах.

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