ПСЖ нацелился на Стерлинга

Фото твиттер Рахима Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

По информации журналиста Адриена Гренье, ПСЖ проявляет интерес к 27-летнему англичанину.

"Горожане", в свою очередь, собираются продлить контракт со звёздным футболистом.

В текущем сезоне Стерлинг сыграл за "Сити" 25 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 85 миллионов евро.

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