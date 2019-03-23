ПСЖ нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ планирует приобрести игрока дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, утверждает The Sun.

По данным издания, "Манчестер Юнайтед" также намерен купить 18-летнего футболиста.

Трансферная стоимость англичанина - 80 миллионов евро. Немецкий клуб хочет выручить от продажи 118 миллионов евро.

Санчо перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Манчестер Сити", примерно, за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок отметился 9 голами и 17 ассистами в 35 матчах.

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