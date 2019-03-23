ПСЖ нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
ПСЖ планирует приобрести игрока дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, утверждает The Sun.
По данным издания, "Манчестер Юнайтед" также намерен купить 18-летнего футболиста.
Трансферная стоимость англичанина - 80 миллионов евро. Немецкий клуб хочет выручить от продажи 118 миллионов евро.
Санчо перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Манчестер Сити", примерно, за 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне игрок отметился 9 голами и 17 ассистами в 35 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13