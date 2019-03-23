ПСЖ нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги боруссия дортмундпсжджейдон санчотрансферыманчестер юнайтед

ПСЖ нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ планирует приобрести игрока дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, утверждает The Sun.

По данным издания, "Манчестер Юнайтед" также намерен купить 18-летнего футболиста. 

Трансферная стоимость англичанина - 80 миллионов евро. Немецкий клуб хочет выручить от продажи 118 миллионов евро.  

Санчо перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Манчестер Сити", примерно, за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок отметился 9 голами и 17 ассистами в 35 матчах. 

Не пропустите: Санчо вошел в тройку самых молодых игроков в истории сборной Англии| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Дешам летом возглавит "Ювентус"

Источник: Дешам летом возглавит "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 26 60
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 60
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 46
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 26 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 39
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
10 Герта Герта 26 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 26 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов